Прифтис о поражении УНИКСа в Краснодаре: На итоги матча повлияли травмы вышедших на паркет игроков

(Казань, 19 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Наставник казанского УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал поражение в Краснодаре в лиге ВТБ от «Локомотива-Кубани» (77:86), сославшись на тяжелый календарь и травмы.

«Это была тяжелая неделя для нас, два сложных выездных матча. Не помню уже сколько часов провели в самолете», — цитирует Прифтиса пресс-служба лиги.

Прифтис отметил хорошую игру УНИКСа в начале третьей четверти, но кадровые проблемы помешали сыграть лучше.

«Что касается игры, то мы здорово смотрелись в начале третьей четверти, сделали хороший рывок, получили преимущество, но не смогли довести дело до победы. Некоторые наши игроки вышли на сегодняшний матч с травмами, что не могло не сказаться на игре против такой сильной команды, как "Локомотив-Кубань"», — отметил наставник казанцев.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.