Защитник «Рубина»: Ничья — тоже положительный результат на выезде со «Спартаком»

(Москва, 19 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Защитник «Рубина» Егор Сорокин прокомментировал нулевую ничью в Москве в матче против «Спартаком», сказав, что казанцы не подстраиваются под соперника.

«Неплохой матч в исполнении „Рубина“. Нужно было забивать, но ничья — тоже положительный результат на выезде со „Спартаком“», — сказал спортсмен.

Говоря о своем малом игровом времени, Сорокин признал, что из-за этого сегодня ему было непросто.

«Было тяжеловато играть после долгой паузы — почти месяц был без игровой практики. Но вошел в ритм и провел нормальный матч. Были ошибки, но это поправимо. Перед игрой не общался с тренерским штабом — была обычная подготовка к игре. Конкретного разговора про меня не было. Когда сидишь на лавке, всегда надеешься на свой шанс. Надеюсь, что получу еще игровую практику — буду работать, чтобы тренер это видел».

Егор озвучил слова тренера в раздевалке после игры.

«После игры тренер сказал, что ничья — тоже неплохо, но мы можем лучше. Потому что мы больше отталкиваемся от своей игры, не подстраиваясь под соперника. Мы делаем упор на то, чтобы не отдавать инициативу. Где-то повезло „Спартаку“ — была штанга. После перерыва наша игра не изменилась, просто „Спартак“ стал играть более активно. Но каких-то стопроцентных моментов у них не было. Равная игра. Я бы сказал, что ничья закономерна», — посчитал футболист.

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