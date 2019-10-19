Первая победа и бенефис Королевой: волейболистки «Динамо-Казани» обыграли «Локомотив»

(Казань, 19 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Казанский волейбольный клуб «Динамо» победил калининградский «Локомотив» во втором туре Суперлиги. Первую победу в сезоне подопечные Ришата Гилязутдинова оформили со счетом 2:3. Встреча же в первом туре против «Сахалина» принесла поражение со счетом 3:2.

Масштабные изменения произошли в составе казанской команды после завершения прошлого сезона, и на площадке появилось много новых лиц. Стартовая семерка выглядела следующим образом: связующая Евгения Старцева, блокирующие Ирина Королева и Марина Марюхнич, диагональные Анна Котикова и Саманта Фабрис, доигровщица Татьяна Котикова и Анна Подкопаева на позиции либеро.

Очень активно начали подопечные Ришата Гилязутдинова, удачно действуя в приеме и в завершении атак. Хозяйки площадки демонстрировали неплохую игру на блоке, но и волейболисткам из Казани было чем ответить: эту позицию занимает постоянный член сборной России Королева. Это помогло команде выиграть первый сет — 22:25.

Вторую партию казанские спортсменки начали здорово: +4 и эйс от Королевой. Тем не менее, чуть позже «железнодорожницы» раскусили не самые лучшие качества Кадочкиной на приеме и каждую свою подачу целили в неё. Хотелось бы отметить отменную игру первым темпом в исполнении подопечных Гилязутдинова — раз за разом они набирали очки. В середине сета казанские волейболистки выдали серию в шесть очков и только капитан «Локо» Екатерина Орлова сумела ее прервать. Но «Динамо» довело и этот сет до победы — 20:25 и 0:2 по игре.

Третья партия проходила в борьбе, команды старались не отпускать друг друга далеко. Ближе к концовке хозяйки площадки собрались, набрали восемь очков подряд и забрали партию — 25:19.

На четвёртый сет «Динамо» вышло предельно мотивированным. 4:10 на старте, преимущество в 3-5 очков по ходу партии, но вот уже тренер «Локомотива» берет тайм-аут, и его подопечные сравнивают счёт и даже выходят вперёд. Знаменитый «казанский блок» куда-то пропал, приём тоже, осталась лишь игра в атаке. Но на этом далеко не уедешь, ещё одна проигранная партия — 25:23.

На тай-брейке вновь была ожесточённая борьба, более успешно выступали казанские волейболистки, но соперницы наступали на пятки. До победы игру все же довести удалось — 8:15 и 2:3 по партиям.

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