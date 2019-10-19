Тедеско о ничьей с «Рубином»: Мы не заслужили очков, потому что позволяли сопернику слишком многое

(Москва, 19 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Новый наставник столичного «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал нулевую домашнюю ничью в матче против казанского «Рубина» и выразил недовольство результатом в своем первом матче.

«Конечно, мы недовольны результатом, потому что очень хотели победить в первом матче для нашего тренерского штаба. У всех игроков глаза тоже горели. Но мы не заслужили очков, потому что позволяли сопернику слишком многое. Особенно в первом тайме», — резюмировал Тедеско.

Наставник хозяев признал, что в первом тайме у его команды не получилось задуманное, пришлось перестраиваться.

«Мы не планировали играть на контратаках, но у нас не получалось высоко прессинговать соперника. Вторую половину провели лучше, имели много моментов, но не смогли забить. В концовке у нас было пять атакующих игроков, но и это не помогло», — рассказал тренер московской команды.

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