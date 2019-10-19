Минтимер Шаймиев рассказал, как Президент России сравнил Белую мечеть в Болгаре с Тадж-Махалом

(Казань, 19 октября, «Татар-информ»). Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев в интервью с главредом «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым рассказал, что, когда Президент России Владимир Путин впервые посетил Белую мечеть в Болгаре, он восхитился ее красотой и величием, сравнив с другим известным памятником. Расшифровку интервью опубликовали на сайте радиостанции.

«Владимир Владимирович Путин приехал в первый раз. Идем, он остановился, смотрит в восхищении на определенном расстоянии: „Да, это Тадж-Махал“», — поделился воспоминаниями Минтимер Шаймиев.

Напомним, Венедиктов приезжал в Казань в первой половине октября. Госсоветник РТ представил гостю экспозицию о деятельности Республиканского фонда «Возрождение» по сохранению историко-культурного наследия, а также рассказал о проекте «Культурное наследие: древний город Болгар и остров-град Свияжск» и о других объектах возрождения.

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