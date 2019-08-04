Главный тренер «Рубина» о ничьей со «Спартаком»: «У нас было преимущество владения мячом»

(Москва, 19 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо прокомментировал сегодняшнюю гостевую ничью со «Спартаком» (0:0), посчитав, что казанцы чаще владели мячом в течение игры.

«Сегодня была хорошая, интересная игра. У нас было преимущество владения мячом, несколько моментов, но не смогли забить. Не хватило гола», — резюмировал Докампо.

Наставник казанцев все же посчитал, что его команда заслуживала больше одного очка: «Учитывая, как складывалась игра, возможно, мы заслуживали чуть-чуть большего».

По словам Докампо, начало матча стало для него сюрпризом и казанцы не знали, что ждать от нового наставника «Спартака».

«Понятно, что, когда у нас информации нет, можно ждать чего угодно. Это сложнее, чем, когда ты знаешь, как играет команда. У нас была определенная информация, как играл „Шальке“ при Тедеско. То, что они отдали нам инициативу в начале игры, было для нас сюрпризом. Наверно, они изучили то, какие у нас проблемы при переходах из атаки в оборону, и рассчитывали на контратаки», — отметил тренер.

Докампо констатировал, что в концовке казанцам не хватало сил. Переходя на кадровые вопросы, главный тренер «Рубина» рассказал, что случилось с Олегом Данченко, замененным из-за травмы: «Данченко наступили на ногу. Пока не знаем, что именно за повреждение. Надеемся, что восстановление не будет долгим».

Комментируя малое игровое врем Егора Сорокина, Докампо пояснил, что играют те, кто сильнее.

«Он — игрок команды. Когда ему нужно сыграть, он сыграет. Если он будет игроком, который усиливает игру, то он будет играть. Сегодня в стартовом составе мы предпочли других. И это не связано с его переходом в "Краснодар"», — заключил Докампо.

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