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Татар-информ

19 октября 2019, 19:04

Спорт

Напряженная игра и дебютный матч «Спартака» с Тедеско: «Рубин» сыграл вничью в Москве

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Спорт

Напряженная игра и дебютный матч «Спартака» с Тедеско: «Рубин» сыграл вничью в Москве

Матч начался с аплодисментов в честь приближающегося 90-летия великого голкипера Льва Яшина.

(Москва, 19 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В матче тура чемпионата России казанский «Рубин» в Москве сыграл вничью со «Спартаком», не уступая хозяевам в большей части матча.

Весьма примечательный матч после антракта в национальном первенстве, вызванном отборочными играми чемпионата Европы. «Спартак» проводил первую встречу с новым наставником Доменико Тедеско, принявшим «красно-белых» на этой неделе. Между тем команды к данной встрече после 12 туров были соседями по турнирной таблице, набрав по 14 очков. Казанцы занимали 11-е место, москвичи 12-е.

Говоря о составе гостей, отметим, что полузащитник Александр Ташаев, выступающий на правах аренды за «Рубин», не сыграл сегодня из-за условий договора москвичей с казанцами.

Тедеско за день до игры на предматчевой пресс-конференции назвал «Рубин» быстрой и опасной командой.

«Знаем, что сезон они начали провально, много поражений подряд. Сейчас они начали набирать очки. Команда у них достаточно быстрая и опасная. Надо быть осторожными в ситуациях „один в один“», — посчитал тренер «красно-белых».

Говоря о составе гостей, отметим, что в официальной спартаковской программе к матчу значится только один тренер «Рубина» Роман Шаронов, про юридически главного тренера казанцев Эдуардо Докампо ни слова, хотя в ходе официального представления команд на арене его имя прозвучало.

Сам же матч начался с аплодисментов в честь приближающегося 90-летия великого голкипера Льва Яшина и минуты молчания в память жертв давки в Лужниках на матче Кубка УЕФА «Спартак» — «Харлем» 20 октября 1982 года. Несмотря на хорошую погоду, матч не собрал аншлага — по протоколу на трибунах присутствовали 26 844 человека.

«Спартак» вполне ожидаемо пошел вперед большими силами, но казанцы были готовы к такому развитию событий. Более того, очень скоро игра переместилась в зону хозяев. И на 15-й минуте только мастерство голкипера Александра Максименко спасла москвичей от верного гола. Видар Кьяртанссон с линии штрафной в падении бил наверняка после навеса Игоря Коновалова, так что инициатива перешла в руки гостей. Если считать голевые моменты, то «Рубин» первый тайм выиграл. У «красно-белых» был только один момент, когда на 35-й минуте опасно пробил Гус Тиль. Юрий Дюпин выручил.

В начале второй половины матча на поле ничего не изменилось. Гости также владели ситуацией. Но постепенно подгоняемые трибунами спартаковцы инициативу перехватили, и у ворот Дюпина становилось все жарче: пару раз вратарь с большим трудом спасает «Рубин» от верных голов. Временами «Спартак» буквально прижимает казанцев к их воротам. С большим трудом, но гости отбились, сохранив ничейный счет, что по такой игре для казанцев было вполне хорошим результатом. 

На последних секундах мяч только чудом не пересек линию ворот хозяев, не повезло в этом моменте гостям.

«Спартак» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 0:0 (0:0). Предупреждены: Шюррле — Денисов, Могилевец, Плиев.

«Рубин»: Дюпин, Плиев, Уремович, Подберезкин (Кипиани, 75), Кьяртанссон, Иг.Коновалов, Давиташвили (Микелтадзе, 68), Зуев, Могилевец, Денисов, Данченко (Сорокин, 18).

После 13 туров в активе казанцев стало 15 очков. В следующем туре 25 октября «Рубин» примет дома «Урал» (Екатеринбург).

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