Участникам «Татарского диктанта» в узбекской Бухаре вручили памятные сертификаты

(Казань, 19 октября, «Татар-информ»). Сегодня, 19 октября, татары Бухары Республики Узбекистан приняли участие в международной акции «Татарча диктант 2019». Проверить свои знания татарского языка и поддержать образовательную акцию пришли двадцать активистов Татаро-башкирского национально-культурного центра и жителей Бухары. Об этом сообщается на сайте ВКТ.





Самой младшей участнице – десять лет, самой старшей – 81 год. С напутственными словами к пришедшим обратились старейшины центра – Равиль Забиров и Клара Тангриева.

«Язык – это стержень национальной культуры. "Татарча диктант" призван обратить более пристальное внимание татар к изучению родного языка», — отметил Равиль Забиров.



Диктором выступила преподаватель по изучению татарского языка в Татаро-башкирском национально-культурном центре Насима Гулова. По окончании диктанта всем участникам вручили памятные сертификаты. По словам председателя культурного центра Равиля Исхакова, «Татарча диктант» прошел успешно.



«Он помог не просто оценить свой уровень владения татарским языком, но и сплотить членов центра в стремлении усерднее изучать родной язык», — подчеркнул Равиль Исхаков.

Акция состоялась при участии руководства Бухарского областного отделения Республиканского центра духовности и просветительства.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.