WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

19 октября 2019, 19:38

Общество

Участникам «Татарского диктанта» в узбекской Бухаре вручили памятные сертификаты

Рекомендуем

Общество

Участникам «Татарского диктанта» в узбекской Бухаре вручили памятные сертификаты

Самой младшей участнице акции исполнилось десять лет, самой старшей – 81 год.

(Казань, 19 октября, «Татар-информ»). Сегодня, 19 октября, татары Бухары Республики Узбекистан приняли участие в международной акции «Татарча диктант 2019». Проверить свои знания татарского языка и поддержать образовательную акцию пришли двадцать активистов Татаро-башкирского национально-культурного центра и жителей Бухары. Об этом сообщается на сайте ВКТ.



Самой младшей участнице – десять лет, самой старшей – 81 год. С напутственными словами к пришедшим обратились старейшины центра – Равиль Забиров и Клара Тангриева.

«Язык – это стержень национальной культуры. "Татарча диктант" призван обратить более пристальное внимание татар к изучению родного языка», — отметил Равиль Забиров.

Диктором выступила преподаватель по изучению татарского языка в Татаро-башкирском национально-культурном центре Насима Гулова. По окончании диктанта всем участникам вручили памятные сертификаты. По словам председателя культурного центра Равиля Исхакова, «Татарча диктант» прошел успешно.

«Он помог не просто оценить свой уровень владения татарским языком, но и сплотить членов центра в стремлении усерднее изучать родной язык», — подчеркнул Равиль Исхаков.

Акция состоялась при участии руководства Бухарского областного отделения Республиканского центра духовности и просветительства.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В пять раз выросло число участников акции «Татарча диктант» в Верхнеуслонском районе
Новости дня
20:24
Жители Швеции присоединились к акции «Татарча диктант»

Текст для участников прочитала руководитель культурного центра европейских татар Швеции Айна Зеттерлунд.

20:06
УНИКС проиграл в Краснодаре впервые за два года

Казанцы уступили «Локомотиву-Кубани» со счетом 77:86.

19:56
Более 400 человек очистили от мусора лесные массивы под Казанью

Экоакция прошла на территории Столбищенского участкового лесничества.

19:38
Участникам «Татарского диктанта» в узбекской Бухаре вручили памятные сертификаты

Самой младшей участнице акции исполнилось десять лет, самой старшей – 81 год.

19:08
Самой молодой участницей акции «Татарча диктант» в Ташкенте стала пятилетняя девочка

Всего в акции приняли участие около ста человек.

19:04
Напряженная игра и дебютный матч «Спартака» с Тедеско: «Рубин» сыграл вничью в Москве

Матч начался с аплодисментов в честь приближающегося 90-летия великого голкипера Льва Яшина.

18:40
Нападающий «Ак Барса»: Сегодня у нас были проблемы с выходом из своей зоны, плохо начинали атаки

Владимир Ткачев назвал драку Зарипова необходимой для настроя команды.

18:14
В пять раз выросло число участников акции «Татарча диктант» в Верхнеуслонском районе

Если в 2018 году диктант по татарскому языку писали 79 человек, то в этом за школьные парты сели 400 сельчан разных возрастов и сфер деятельности.

18:02
«Татарча диктант» в Азербайджане написала 87-летняя жительница

Диктант состоялся в учебном классе Постоянного представительства Татарстана в Республике Азербайджан.

17:40
Футболист дубля «Рубина» попал в реанимацию после игры против «Спартака»

Вячеслав Фомин повредил заднюю париетальную брюшину.

17:36
Наставник «Ак Барса»: Мы должны лучше действовать в атаке, сегодня не хватило энергии и драйва

Победителем сегодняшнего «Зеленого дерби» стал «Салават Юлаев» — уфимцы выиграли со счетом 3:1.

17:26
«Татарча диктант» в режиме онлайн написали более 60 человек

Акция прошла сегодня на различных площадках по всему Татарстану, а также за его пределами.

17:14
Драка с участием Даниса Зарипова и чак-чак победителю: «Зелёное дерби» осталось за Уфой

Данис Зарипов поставил очередной рекорд — игра против уфимцев стала 700-й в КХЛ.

17:11
В Казани кроссовер протаранил ограждение после столкновения с другим авто, есть пострадавшие

Авария произошла сегодня днем на Мамадышском тракте.

16:42
Более 60 жителей Менделеевска проверили свои знания по татарскому языку

По итогам акции каждый сможет проверить свои результаты на сайте diktant.tatar.

16:26
В императорском зале КФУ при участии министра образования РТ завершились XV «Державинские чтения»

Участники научно-практического форума обсудили, как противостоять этнорелигиозному сектантству, допингу в спорте и регулировать краудфандинг.

16:10
Посетителей сельхозярмарок в Казани и Челнах угостили пловом, выпечкой и горячим чаем

Торговля на площадках сегодня, несмотря на прохладную погоду, стартовала с 5 утра.

15:34
В Набережных Челнах собрали 7 тыс. теплых вещей для пенсионеров и малоимущих

Раздача одежды нуждающимся проходит с 18 по 20 октября в молодежном центре «Нур».

15:02
В Росстандарте сообщили об отмене документов на проверку счетчиков
14:48
Скончался основатель школы дзюдо в Набережных Челнах и Татарстане Николай Репин

Завершив активную тренерскую работу, Репин занял должность вице-мэра администрации Набережных Челнов по работе с молодёжью.

14:35
В Челнах напротив сгоревшего ресторана «Арарат» иномарка на «зебре» сбила двоих детей

64-летний водитель «Киа Рио», по предварительным данным, не снизил скорость при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу.

14:30
Казань примет первенство Татарстана по керлингу

Соревнования пройдут 20 октября на ледовой арене «Баско».

14:06
Махмут Гареев: В Стоянии на Угре нет проявлений воинского искусства и воли к победе

Президент Академии военных наук России выступил против установления памятной даты в России по случаю окончания Великого стояния на реке Угре

13:44
В Татарстане реализуется первый этап внедрения бонусной системы в учреждения культуры

Минкультуры РТ приступил к выполнению задач, определенных в ходе публичного голосования по формированию целей министерств социального блока.

13:22
Минниханов обсудил вопросы межрегионального сотрудничества с главой Мурманской области

Андрей Чибис находится в Казани с рабочей поездкой и примет участие в конгрессе World Urban Parks Congress-2019.

События