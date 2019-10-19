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Татар-информ

19 октября 2019, 17:26

Наука и образование

«Татарча диктант» в режиме онлайн написали более 60 человек

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Наука и образование

«Татарча диктант» в режиме онлайн написали более 60 человек

Фото: Рамиль Гали

Акция прошла сегодня на различных площадках по всему Татарстану, а также за его пределами.

(Казань, 19 октября, «Татар-информ», Алсу Исмагилова). Онлайн-трансляцию всемирной акции «Татарча диктант» («Татарский диктант»), организованную информационным агентством «Татар-информ», смотрели более шестидесяти человек. Запись трансляции сохранилась на татарском YouTube-канале информагентства, чтобы желающие написать диктант люди могли сделать это с помощью ролика.

Так как онлайн-трансляция «Татарского диктанта» была организована преимущественно для участников за пределами Татарстана, для диктанта был выбран предложенный филологами КФУ текст — отрывок из повести Газиза Мухаметшина «Саумысыз, аккошлар!». Текст читала известная поэтесса, педагог, заслуженный деятель искусств Татарстана, обладательница литературной премии имени Хади Такташа Сания Ахметзанова.

На других площадках в Татарстане участники акции писали отрывок из произведения Роберта Миннуллина «Мин кулыма китап алам».

Текст произведения для проверки после акции будет размещен на сайте diktant.tatar. Пользователи, принявшие участие в акции в режиме онлайн, также смогут сравнить тексты и оценить свой уровень грамотности.

«Татарский диктант» проводится с 2014 года. ИА «Татар-информ» организует онлайн-трансляции с 2018 года: в прошлом году видеозапись посмотрели более тысячи человек.

 

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