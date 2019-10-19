(Казань, 19 октября, «Татар-информ»). В Казани кроссовер протаранил ограждение после столкновения с другим авто, есть пострадавшие. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили очевидцы.

Авария произошла сегодня днем на Мамадышском тракте напротив горгаза . На фото с места ДТП видно, что в результате столкновения с «Фольксвагеном» кроссовер «КИА» вылетел с дороги и буквально снес разделительное ограждение.

По предварительным данным, в результате аварии есть пострадавшие. На фото видно, что возле белого кроссовера «Фольксваген» на дороге лежит мужчина.

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