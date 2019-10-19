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Татар-информ

19 октября 2019, 22:42

Культура

Верхнеуслонские дети завоевали 12 призовых мест на всероссийском конкурсе «Аленький цветочек»

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Культура

Верхнеуслонские дети завоевали 12 призовых мест на всероссийском конкурсе «Аленький цветочек»

Участниками форума юных дарований стали более 600 талантливых ребят в возрасте от семи до 14 лет из многих регионов России и зарубежья.

(Казань, 19 октября, «Татар-информ»). В Ульяновской областной библиотеке состоялся Всероссийский творческий конкурс «Аленький цветочек» для детей и юношества, участие в котором приняли дети из Верхнеуслонского района РТ, пишет «Волжская новь».

Участниками форума юных дарований стали более 600 талантливых ребят в возрасте от семи до 14 лет из многих регионов России и зарубежья.

Тема конкурса – «Сказы из малахитовой шкатулки». Творческие состязания были посвящены творчеству писателя, фольклориста, знаменитого уральского сказочника Павла Бажова, которому в этом году исполнилось 140 лет, а его знаменитому сказу «Малахитовая шкатулка» – 80 лет.

По условиям конкурса, школьники представили работы на конкурс в электронном виде в категориях «Сочиняем сказку», «Рисуем сказку» и «Читаем сказку».

Самыми активными участниками конкурса стали ребята из Татарстана. Из присланных ими 79 работ, 12 заняли призовые места в различных номинациях. В том числе и юный читатель Коргузинской сельской библиотеки Кирилл Грачев, который награжден сертификатом участника в номинации «Рисуем сказку».

 

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