Более 60 жителей Менделеевска проверили свои знания по татарскому языку

(Казань, 19 октября, «Татар-информ»). Жители Менделеевского района присоединились ко Всемирной образовательной акции «Татарча диктант», которая состоялась сегодня, 19 октября, пишут «Новости Менделеевска».



Проверить свои знания татарского языка менделеевцы смогли на площадке Дома дружбы народов. В образовательной акции приняло участие более 60 человек — они написали текст под названием «Болын», что в переводе на русский язык означает «Луг».



Комментатор диктанта Гульназ Аглямзянова четко и с выражением проговариваривала каждое предложение, чтобы было понятно и юным участникам проекта, и взрослому населению.



По итогам акции каждый сможет проверить свои результаты на сайте diktant.tatar.

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