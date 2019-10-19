В императорском зале КФУ при участии министра образования РТ завершились XV «Державинские чтения»

(Казань, 19 октября, «Татар-информ», Оксана Романова). Сегодня в императорском зале Казанского университета (КФУ) подвели итоги XV международной научно-практической конференции «Державинские чтения». В встрече юристов — как профессоров, кандидатов наук, преподавателей, так и студентов — Всероссийского государственного университета юстиции и его филиалов по стране, КФУ и из-за рубежа принял участие и глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов.

Конференция стартовала в Казани накануне, 18 октября. Более тысячи участников, в том числе гости из Германии и Франции, в течение двух дней обсуждали актуальные вопросы, юридически ещё не прописанные в существующем законодательстве или требующие внесения существенных поправок. Такими, например, стали юридическое противодействие этнорелигиозному сектантству и допингу в спорте, страхование медицинских работников на службе, миграционные отношения, регулирование инвестиционных платформ (краудфандинга), введение в общеобразовательный процесс уроков по основам права, причём как для учеников, так и для учителей, регулирование использования цифровых технологий в образовании и пр. Одним из вопросов стало определение правового статуса самозанятых граждан.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин принял участие в пленарном заседании XV «Державинских чтений» накануне, 18 октября. Гостьей мероприятия также стала родственница Гавриила Державина — Надежда Бестужева-Грегори, приехавшая на научно-практический форум из Франции, а также митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

Конференция, помимо обсуждений в формате круглых столов, включала проведение двух интеллектуальных конкурсов по истории государства и права России — командного конкурса и олимпиады. В первом победителем стала команда «Дети боярские» Российского государственного университета юстиции. Команда КФУ «Спутник-1» стала второй, но её лидер, первокурсница Софья Халикова, признана лучшей в конкурсе командиров. Первое место олимпиады присуждено Анастасии Горенко из Ростовского института Всероссийского государственного университета юстиции.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.