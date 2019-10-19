Более 400 человек очистили от мусора лесные массивы под Казанью

(Казань, 19 октября, «Татар-информ»). Сегодня на территории Столбищенского участкового лесничества Пригородного лесничества состоялась акция «Чистые леса Татарстана», в которой поучаствовали более 400 человек, сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

К слову, «Чистые леса Татарстана» проводятся во всех муниципальных районах республики дважды в год с 2010-го. Как напомнила заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Алсу Мустафина, осенний этап акции стартовал 16 сентября и продлится до 16 ноября.

«По его итогам на сегодняшний день из леса уже убрано и вывезено порядка 1 тысячи 150 кубических метров твердых коммунальных отходов, сухостоя и валежника, благоустроены семь родников, отремонтированы 40 аншлагов, информационных щитов и беседок в лесу», — подвели Мустафина итоги акции на настоящий момент.

Сегодня благодаря волонтерам и активистам было собрано около 200 куб. метров ТКО и поваленных деревьев. В уборке приняли участие сотрудники министерства, различных учреждений и организаций Казани, отметила заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда.

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