Посетителей сельхозярмарок в Казани и Челнах угостили пловом, выпечкой и горячим чаем

(Казань, 19 октября, «Татар-информ»). Сегодня в Казани и Набережных Челнах состоялись очередные сельхозярмарки, организованные Минсельхозпродом РТ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Несмотря на достаточно прохладную погоду и дождь, старт продаж был дан еще в 5 утра, а уже через час торговля шла полным ходом. Посетители мероприятия приобретали по доступным ценам рыбу, мясо, сахарный песок, муку, молоко, сыр, яйца, овощи и многое другое. На сегодняшней ярмарке даже можно было найти живых кур, гусей и кроликов разных пород, которых посетители с удовольствием покупали для разведения.

«Недавно начали и сами держать кур. Почему бы и нет. Дело нехлопотное. Зато в качестве уверены на все 100%», — поделилась одна из покупательниц.

Посетителями ярмаркок стали первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Наиль Залаков, а также главы муниципальных районов, руководители подразделений АПК и специалисты министерства. Они проинспектировали ассортимент, цены на товары и побеседовали с фермерами и покупателями. Вся продукция, представленная на ярмарке, была дополнительно изучена специалистами ветеринарных служб.

Для удобства посетителей — погода с каждой неделей становится все холоднее — на площадках организовали чайные столы с выпечкой, а на ярмарке на Московской приготовили настоящий плов в казане.

Жители отмечали, что ярмарки стали не только прекрасной площадкой для приобретения экологически чистой и качественной фермерской продукции, но и настоящим «праздником для души», с искренним отношением и внимательностью к каждому покупателю.

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