Скончался основатель школы дзюдо в Набережных Челнах и Татарстане Николай Репин

(Набережные Челны, 19 октября, «Татар-информ»). На 74-м году жизни скончался один из основоположников школы дзюдо в Набережных Челнах и Татарстане Николай Репин. Свои соболезнования по поводу смерти выдающегося тренера выразила Федерация дзюдо Татарстана.

Заслуженный тренер России Николай Репин на протяжении всей жизни активно участвовал в развитии дзюдо. В восьмидесятые годы прошлого века он работал тренером в Набережных Челнах, где благодаря ему была создана одна из ведущих школ дзюдо республики и страны. Воспитанники этой школы неоднократно становились чемпионами и призёрами чемпионатов, первенств СССР, РСФСР, спартакиад народов СССР. Тогда же Николай Васильевич работал тренером молодёжной сборной СССР.

Закончив активную тренерскую деятельность, Репин стал вице-мэром администрации Набережных Челнов по работе с молодёжью. В 1990 году был избран народным депутатом РСФСР.

«Тяжело осознавать, что прервался жизненный путь яркого, одарённого человека, талантливого тренера, который мог осуществить ещё очень многое. Его смерть — невосполнимая утрата для российского спорта», — говорится в сообщении Федерации дзюдо РТ.

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