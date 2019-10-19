В Росстандарте сообщили об отмене документов на проверку счетчиков

(Казань, 19 октября, «Татар-информ»). Бумажные документы на проверку счетчиков потеряют свою силу и будут выдаваться лишь по желанию владельцев приборов, сообщает «Российская газета».

Об этом изданию сообщил изданию глава Росстандарта Алексей Абрамов.

«После того как специалист сделает поверку прибора учета, он в присутствии владельца должен будет занести ее результаты в наш реестр через портал госуслуг», — рассказал об изменениях Абрамов.

Данное нововведение, по мнению руководителя ведомства, подорвет бизнес мошенников, манипулирующих сроками проверок и продающих фальшивые свидетельства. Теперь владельцы приборов учета всегда будут осведомлены, проверены ли их счетчики, а также защищены от всевозможных мошенничеств.

При необходимости жители РФ и в дальнейшем смогут получать на руки бумажные свидетельства, однако это не будет обязательным.

Данный законопроект уже был внесен в Госдуму.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.