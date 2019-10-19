В Набережных Челнах собрали 7 тыс. теплых вещей для пенсионеров и малоимущих

(Набережные Челны, 19 октября, «Татар-информ»). В Набережных Челнах в ходе осенней акции «Подари тепло своей души» собрали 7 тыс. теплых вещей для нуждающихся горожан, сообщает МЦ «Нур».

Благотворительная акция стартовала с начала месяца. В первой половине октября проходил сбор одежды. Благодаря отзывчивости горожан, активистам удалось собрать 7 тыс. вещей, которые пригодятся малоимущим предстоящей зимой, считают в центре.

«Сейчас идет раздача одежды нуждающимся. Она будет проходить с 18 по 20 октября в молодежном центре «Нур» (ул. Академика Рубаненко, дом 2). Поскольку акция проводится не первый год, малоимущие, пенсионеры и другие нуждающиеся знают о нашей ярмарке и охотно на нее приходят. Однако хотелось бы, чтобы результатами сбора смогли воспользоваться как можно больше людей», — отмечают в МЦ «Нур».

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