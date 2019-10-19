Махмут Гареев: В Стоянии на Угре нет проявлений воинского искусства и воли к победе

(Казань, 19 октября, «Татар-информ»). Президент Академии военных наук России, доктор исторических и военных наук, генерал армии Махмут Гареев выступил против установления 11 ноября новой памятной даты — Дня окончания Великого стояния на реке Угре (1480) — и рассказал, чем заменит этот день для истории России. Об этом сообщает ТАСС.

Свой комментарий ученый начал с рассказа о том, что само событие — стояние на реке Угре — до сих пор является предметом многочисленных споров историков. Многие специалисты, такие как Антон Горский, Илья Зайцев, Вадим Трепавлов, представители Академии наук РТ и др., считают, что данную дату нельзя считать имеющей решающее значение в освобождении Руси от ордынского ига.

Кроме того, это событие не имеет и главного критерия для становления памятной датой — не способно консолидировать современное российское общество. Скорее, наоборот, может привести к определенным трениям, так как непосредственно затрагивает историю двух государствообразующих народов страны — русских и татар.

Таким образом, получается, что в качестве памятной даты предлагается эпизод истории, на который даже в профессиональном научном сообществе не имеется устоявшегося взгляда. «Что мы собираемся отмечать? Один из эпизодов борьбы за власть на развалинах Золотой Орды с неясным результатом?» — заметил ученый.

На вопрос корреспондента о том, можно ли считать Стояние на реке Угре большой победой войск Ивана III, ученый ответил отрицательно. В качестве аргумента он привел уже то, что данный исторический эпизод никакого сражения или образца воинского искусства ни Ивана III, ни хана Ахмата не предполагал. Скорее наоборот, сойдясь у Угры, а затем отступив без сражения, обе стороны показали «неувернность в своих силах и нежелание биться до последнего».

Во-вторых, в данном эпизоде не было внешнего захватчика как такового.

«Отношения выясняли по сути два равновеликих субъекта, считавших себя наследниками средневековой татарской державы — Золотой Орды», — подчеркнул историк.

В связи с этим Махмут Гареев объяснил, почему считает попытки установления новой памятной даты надуманными, как и позицию тех ученых, которые называют этот эпизод, вслед за Николаем Карамзиным, проявлением особого полководческого таланта и предвидения Ивана III. Само сравнение Стояния на реке Угре с действиями фельдмаршалов Михаила Кутузова и Михаила Барклая-де-Толли в 1812 году выглядит сомнительно — политическая ситуация после 1480 года не изменилась. Московское княжество не прекратило платить «выход» ордынцам, а Большая Орда пала позднее — в 1502 году, разгромленная Крымским ханством.

В качестве памятных дат на законодательном уровне в России должны увековечиваться события, объединяющие народы вокруг подвигов и побед российского оружия, считает Махмут Гареев. Именно такие эпизоды истории должны быть известны всему миру. Это победа в Великой отечественной войне и разгром фашистской Германии, победа над войсками Наполеона в Отечественной войне 1812 года — события, в которых плечом к плечу принимали участие все народы многонациональной России, предмет их общей гордости.

«Ведь что такое победа? По всем классическим определениям это успех в битве, в войне при полном поражении противника, причем противника внешнего, захватчика», — напомнил он в завершение разговора.

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