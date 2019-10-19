В Челнах напротив сгоревшего ресторана «Арарат» иномарка на «зебре» сбила двоих детей

(Набережные Челны, 19 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах возле сгоревшего ресторана «Арарат» под колеса иномарки попали два ребенка, которые переходили проезжую часть по «зебре», сообщили в местной Госаавтоинспекции.

ДТП произошло накануне вечером на проспекте Сююмбике. 64-летний водитель легковушки «Киа Рио», по предварительным данным, не снизил скорость при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу и сбил 14-летнюю девочку и шестилетнего мальчика.

Детей на каретах скорой помощи доставили в БСМП Автограда. У мальчика врачи диагностировали ушиб теменной части головы, а у девочки — закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб таза.

«Напоминаем, что водители, приближаясь к пешеходному переходу, должны снизить скорость и пропустить идущих по "зебре" людей. Тем более, если переход расположен возле образовательных и детских учреждений, как в данном случае — рядом с местом ДТП находятся две школы и филиал КФУ. Также обращаем внимание на то, что пешеходы должны выходить на проезжую часть, только убедившись, что транспортный поток остановился», — отметили в ГИБДД.

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