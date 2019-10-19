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Татар-информ

19 октября 2019, 14:30

Спорт

Казань примет первенство Татарстана по керлингу

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Спорт

Казань примет первенство Татарстана по керлингу

Соревнования пройдут 20 октября на ледовой арене «Баско».

(Казань, 19 октября, «Татар-информ»). В Казани состоится чемпионат и первенство Татарстана по керлингу, информирует пресс-служба Минспорта РТ.

Соревнования пройдут 20 октября на базе ледовой арены «Баско», которая находится по адресу: ул. Степана Халтурина, д.3.

В рамках мероприятия за медали поборются 4 мужские и 6 женских команд, в общей сложности более 40 человек.

Предварительные игры и 1–3 туры соревнований начнутся в 8.00. В 11.30 состоится открытие чемпионата, а затем с 12.00 стартуют 4, 5 и 6 туры турнира, следом за ними пройдут полуфиналы и финалы. 

«Церемония награждения победителей состоится по окончанию финалов», — говорится в сообщении пресс-службы.

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