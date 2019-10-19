Минниханов обсудил вопросы межрегионального сотрудничества с главой Мурманской области

(Казань, 19 октября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом в Доме Правительства РТ. Об этом информирует пресс-служба руководителя республики.

В рамках встречи стороны обсудили вопросы межрегионального сотрудничества, а также обмена опытом и взаимодействия по ряду направлений.

«Андрей Чибис находится в Казани с рабочей поездкой, в том числе для участия во Всемирном парковом конгрессе World Urban Parks Congress-2019», — говорится в сообщении пресс-службы.

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