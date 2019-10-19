WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

19 октября 2019, 12:20

Сельское хозяйство

В Татарстане растет производство молока, мяса и яиц

Рекомендуем

Сельское хозяйство

В Татарстане растет производство молока, мяса и яиц

В отрасли животноводства в целом наблюдается умеренно положительная динамика.

(Казань, 19 октября, «Татар-информ»). В Татарстане растет производство молока мяса и яиц, сообщил на республиканском совещании в Доме Правительства РТ заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров. Об этом информирует пресс-служба руководителя республики.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики провел Президент Татарстана Рустам Минниханов. Также в нем принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошнин.

Марат Зяббаров коротко изложил итоги отрасли животноводства за 9 месяцев 2019 года по сельхозорганизациям и фермерским хозяйствам.

Он отметил, что в целом в данной отрасли наблюдается умеренно положительная динамика. Так, надоено более 1 млн тонн молока с ростом в 4%. С плюсом в 7% по отношению к предыдущему году выращено скота и птицы — практически 300 тыс. тонн. Причем больше чем половину объема мяса производят птицеводы — 156 тыс. тонн.

Наращиваются и объемы производства свинины, которые на данный момент находятся на показателе 106% к уровню прошлого года. Отдельно он отметил крупных производителей данной продукции — «Камский Бекон» и «Авангард» Буинского района.

Положительный рост отмечается и в направлении яичного производства. Так, за 9 месяцев 2019 года было получено 902 млн штук яиц — на 115 млн больше, чем в прошлом году. Причем 74% объема производства в данной отрасли за предприятиями «Ак Барс» холдинга. Также имеет высокие показатели птицефабрика «Державинская», производительность которой увеличилась в 12 раз.

Однако есть в республике и отрасли, имеющие отрицательную динамику производства. Так, по КРС в РТ было отмечено снижение на 1% к показателям 2018 года.

«В разрезе районов динамика существенно отличается. Продолжает наращивать поголовье Мамадышский район. Более тысячи голов у Сабов, Рыбной Слободы, Зеленодольска, — говорится в сообщении пресс-службы. — Однако есть районы, работающие со снижением поголовья».

Руководитель Минсельхозпрода РТ обратился к главам муниципальных районов с просьбой разобраться в причинах сокращения поголовья крупного рогатого скота, а также создать план дальнейшего наращивания.

В области производства молока с плюсом к аналогичному показателю прошлого года отработали 23 района. Особо упомянуты были Балтасинский, Кукморский и Атнинский районы, прибавившие свыше 6 тыс. тонн молока. Министр отметил, что данные районы обеспечивают половину прироста объемов производства по РТ.

По состоянию на 19 октября в Татарстане производится 3,5 тыс. тонн молока в сутки. Причем прирост суточного надоя в республике показывают не только традиционно «молочные» районы, но и такие, как Актанышский, Нижнекамский, Сабинский, Тукаевский, Нурлатский районы.

Кроме того, заместитель Премьер-министра РТ напомнил, что не стоит забывать о необходимости своевременной выплате заработной платы работникам, а также об обеспеченности кадрами. Также важно принимать своевременные меры по улучшению технологии содержания скота.

В завершение доклада Марат Зяббаров рассказал, что 26 октября состоится закладка камня роботизированного молочного комплекса на 2400 коров в ООО «Август-Муслюмово». Кроме того, ведется строительство еще трех молочных комплексов на 13 тыс. голов в ООО «Северная Нива Татарстана» («ЭкоНива») Бугульминского муниципального района.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Татарстане планируют завершить уборку картофеля на следующей неделе
Новости дня
12:20
В Татарстане растет производство молока, мяса и яиц

В отрасли животноводства в целом наблюдается умеренно положительная динамика.

11:36
В Татарстане планируют завершить уборку картофеля на следующей неделе

В Татарстане остается убрать около 190 га данной культуры.

11:33
Пожар в Ярославской области унес жизни одного взрослого и пятерых детей

Пожар вспыхнул рано утром в субботу, 19 октября, в двухэтажном многоквартирном доме в Ростове.

11:30
В ИА «Татар-информ» пройдет онлайн-трансляция акции «Татарча диктант»

В мероприятии примут участие представители 47 регионов России, а также зарубежных стран.

10:55
Глава МЧС Татарстана получил орден Почета из рук Президента РТ

Церемония награждения состоялась сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства РТ.

10:48
Голод не тетка: ученые выяснили, что натощак люди чаще совершают невыгодный выбор
10:34
В Татарстане введено в эксплуатацию более 75% жилья от плана

В текущем году в республике планируют ввести 165 домов на 7 тыс. 838 квартир.

10:00
Турпоток в Елабугу планируют увеличить за счет берегоукрепления и пристани для речных судов

И. о. главы Елабужского района хочет перенять опыт у коллег из соседнего Мамадыша, где в 2011 году реконструировали набережную Вятки.

09:48
Баскетболистки «Казаночки» выиграли второй подряд матч Суперлиги-1

Подопечные Петра Самойленко выиграли в Вологде у местной «Чевакаты» и вышли на второе место в чемпионате.

09:31
В Чистополе лоб в лоб столкнулись две легковушки, два человека в больнице

Авария произошла накануне около девяти часов вечера на улице Кара Маркса.

09:22
До конца 2019 года в Казани и Альметьевске введут в эксплуатацию шесть детсадов

Перед Минобразования РТ стоит задача увеличить доступность дошкольного образования для детей до трех лет до 55%.

09:15
Выяснилось, что кассир «Райффайзенбанка» в 2014 году участвовала в вооруженном налете на почту

Аглемзянову, которая похитила из отделения банка в Казани 11 млн рублей, была задержана спустя 10 лет.

09:00
Нуриев: Хотелось бы открыть полилингвальную школу в Елабуге на августовском педсовете 2020 года

Идею провести традиционный августовский педсовет на родине Шишкина одобрил Президент РТ Рустам Минниханов.

08:49
Жертвами прорыва дамбы в Красноярском крае стали 12 человек

Пока неизвестна судьба 15 рабочих.

08:35
Найдена кассирша «Райффайзенбанка», которая десять лет назад пропала из Казани с 11 млн рублей

Розу Аглемзянову задержали в съемной комнате общежития в Великом Новгороде.

08:27
В Казани покажут отреставрированный фильм «Романс о влюбленных» с тифлокомментариями и субтитрами

В 2019 году исполняется 45 лет со дня премьеры фильма Андрея Кончаловского на фестивале в Карловых Варах.

08:00
Участки многодетных семей в Колосовке подключат к газу и воде в плановом порядке

Поселок хотят включить в республиканскую программу, чтобы получить финансирование на газификацию и водоснабжение.

07:29
Одаренных мамадышских школьников наградили путевками в Санкт-Петербург

Путешествие началось с обзорной экскурсии по городу, во время которой школьники увидели архитектурные ансамбли Университетской набережной.

06:18
Механизатор из Высокогорского района получил медаль «За доблестный труд»

На полях сельхозпредприятия Владимир Потапов трудится с детства.

05:32
В Нижнекамске возобновила свою работу «Школа здоровья» для людей с кожными заболеваниями

Специалисты расскажут слушателям всё о последствиях самолечения, уходе за кожей и диете.

04:08
Учитель английского из Верхнеуслонского района стал одним из лучших общественных воспитателей

Награждение прошло в Казани.

03:14
В природном заказнике «Чатыр-Тау» Азнакаевского района высадили 10 тысяч саженцев

Специалисты высадили дуб черешчатый, липу мелколистную, клен остролистный, лиственницу сибирскую, сосну обыкновенную.

02:46
На Параде чак-чака в Высокогорском районе представили угощение весом 7 кг

На изготовление семикилограммового национального лакомства ушло около двух дней.

01:36
В Пестрецах завершился зональный тур конкурса «Лучший сельский клуб и сельский Дом культуры»

Абсолютный победитель конкурса получит 500 тысяч рублей.

00:46
В Нижнекамске незрячие студенты попросили обустроить разработанный ими маршрут

Студенты обратились в исполком с просьбой обеспечить предложенный ими маршрут специальными бордюрами, тактильной плиткой и звуковым оповещением.

События