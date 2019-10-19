(Казань, 19 октября, «Татар-информ»). В Татарстане растет производство молока мяса и яиц, сообщил на республиканском совещании в Доме Правительства РТ заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров. Об этом информирует пресс-служба руководителя республики.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики провел Президент Татарстана Рустам Минниханов. Также в нем принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошнин.

Марат Зяббаров коротко изложил итоги отрасли животноводства за 9 месяцев 2019 года по сельхозорганизациям и фермерским хозяйствам.

Он отметил, что в целом в данной отрасли наблюдается умеренно положительная динамика. Так, надоено более 1 млн тонн молока с ростом в 4%. С плюсом в 7% по отношению к предыдущему году выращено скота и птицы — практически 300 тыс. тонн. Причем больше чем половину объема мяса производят птицеводы — 156 тыс. тонн.

Наращиваются и объемы производства свинины, которые на данный момент находятся на показателе 106% к уровню прошлого года. Отдельно он отметил крупных производителей данной продукции — «Камский Бекон» и «Авангард» Буинского района.

Положительный рост отмечается и в направлении яичного производства. Так, за 9 месяцев 2019 года было получено 902 млн штук яиц — на 115 млн больше, чем в прошлом году. Причем 74% объема производства в данной отрасли за предприятиями «Ак Барс» холдинга. Также имеет высокие показатели птицефабрика «Державинская», производительность которой увеличилась в 12 раз.

Однако есть в республике и отрасли, имеющие отрицательную динамику производства. Так, по КРС в РТ было отмечено снижение на 1% к показателям 2018 года.

«В разрезе районов динамика существенно отличается. Продолжает наращивать поголовье Мамадышский район. Более тысячи голов у Сабов, Рыбной Слободы, Зеленодольска, — говорится в сообщении пресс-службы. — Однако есть районы, работающие со снижением поголовья».

Руководитель Минсельхозпрода РТ обратился к главам муниципальных районов с просьбой разобраться в причинах сокращения поголовья крупного рогатого скота, а также создать план дальнейшего наращивания.

В области производства молока с плюсом к аналогичному показателю прошлого года отработали 23 района. Особо упомянуты были Балтасинский, Кукморский и Атнинский районы, прибавившие свыше 6 тыс. тонн молока. Министр отметил, что данные районы обеспечивают половину прироста объемов производства по РТ.

По состоянию на 19 октября в Татарстане производится 3,5 тыс. тонн молока в сутки. Причем прирост суточного надоя в республике показывают не только традиционно «молочные» районы, но и такие, как Актанышский, Нижнекамский, Сабинский, Тукаевский, Нурлатский районы.

Кроме того, заместитель Премьер-министра РТ напомнил, что не стоит забывать о необходимости своевременной выплате заработной платы работникам, а также об обеспеченности кадрами. Также важно принимать своевременные меры по улучшению технологии содержания скота.

В завершение доклада Марат Зяббаров рассказал, что 26 октября состоится закладка камня роботизированного молочного комплекса на 2400 коров в ООО «Август-Муслюмово». Кроме того, ведется строительство еще трех молочных комплексов на 13 тыс. голов в ООО «Северная Нива Татарстана» («ЭкоНива») Бугульминского муниципального района.

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