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Татар-информ

19 октября 2019, 11:30

Наука и образование

В ИА «Татар-информ» пройдет онлайн-трансляция акции «Татарча диктант»

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Наука и образование

В ИА «Татар-информ» пройдет онлайн-трансляция акции «Татарча диктант»

В мероприятии примут участие представители 47 регионов России, а также зарубежных стран.

(Казань, 19 октября, «Татар-информ»). Сегодня, 19 октября, состоится четвертая образовательная акция «Татарча диктант», нацеленная на проверку грамотности на татарском языке, сообщают организаторы. На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция диктанта.

В акции примут участие представители 47 регионов России, во всех районах Татарстана и за рубежом: в Турции, Великобритании, Азербайджане, Болгарии, Германии, ОАЭ, Казахстане и Канаде.

Принять участие в мероприятии может любой желающий. Для этого не обязательно владеть татарским языком свободно, попытать свои силы могут и те, кто знает язык на начальном уровне. 

Основная площадка проведения «Татарча диктант» в Казани — Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ. Ознакомиться со списком остальных адресов можно на официальном сайте диктанта.

«Текст прочтут заслуженные деятели искусств и культуры, а также другие известные люди. Диктант будут проверять филологи, профессоры, доктора филологических наук», — говорится в сообщении.

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