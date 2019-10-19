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Татар-информ

19 октября 2019, 11:36

Сельское хозяйство

В Татарстане планируют завершить уборку картофеля на следующей неделе

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Сельское хозяйство

В Татарстане планируют завершить уборку картофеля на следующей неделе

В Татарстане остается убрать около 190 га данной культуры.

(Казань, 19 октября, «Татар-информ»). Завершить уборку картофеля на полях Республики Татарстан планируется до конца предстоящей недели, сообщил заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на республиканском совещании в Доме Правительства РТ. 

Совещание в режиме видеоконференцсвязи было проведено со всеми районами Президентом республики Рустамом Миннихановым. Также в нем принимал участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В настоящее время в республике накопано 150 тыс. тонн картофеля, остается убрать около 190 га данной культуры.

«Планируем завершить уборку на предстоящей неделе», — рассказал заместитель Премьер-министра РТ.

Также в кратком докладе Марат Зяббаров сообщил о ходе полевых работ в 2019 году. Так, на сегодняшний день в РТ уборка сахарной свеклы завершена на 74% — выкопано более 47 тыс. га данной культуры. 

По словам министра, на 19 октября в республике «имеем свыше 2 млн. тонн валовки при средней урожайности в 443 ц/га». Убрать остается менее 17 тыс. га площадей.

Также руководитель Минсельхоза РТ перечислил районы, имеющие наиболее высокие показатели по урожайности, — Тетюшский (530 ц/га), Актанышский (523 ц/га), Заинский (518 ц/га), Мензелинский (507 ц/га).

На заводы перевезено более 1,1 млн тонн свеклы, заводы работают с максимальной производительностью — 17 тыс. тонн/ сутки. На данный момент было произведено 112 тыс. тонн сахарного песка.

Также в Татарстане остается убрать примерно 400 га овощей, основная площадь которых занята под капустой.

По состоянию на 19 октября в республике намолочено 75 тыс. тонн подсолнечника, что составляет 33% прогнозных площадей (из 132 тыс. га). Похожая ситуация — по кукурузе на зерно. Данной культуры намолочено более 25 тыс. тонн на площади 4,8 тыс. га. Средняя урожайность по республике составляет свыше 52 ц/га (рост урожайности — 10,8 ц/га к 2018 году).

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