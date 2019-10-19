Пожар в Ярославской области унес жизни одного взрослого и пятерых детей

(Казань, 19 октября, «Татар-информ»). Пожар в городе Ростов Ярославской области унес жизни одного взрослого и пятерых детей, сообщает ТАСС.

Сообщение о пожаре в многоквартирном двухэтажном доме на улице Ленинская пришло около пяти утра. Во время тушения пожарные обнаружили в одной из комнат фрагменты четырех тел (предположительно детских). В других комнатах обнаружили еще одного погибшего ребенка и взрослого. Троих пострадавших на пожаре доставили в больницу.

Причины трагедии и общая площадь пожара устанавливаются.

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