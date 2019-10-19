Глава МЧС Татарстана получил орден Почета из рук Президента РТ

(Казань, 19 октября, «Татар-информ»). Глава МЧС Татарстана генерал-лейтенант внутренней службы Рафис Хабибуллин получил орден Почета из рук Президента РТ Рустама Минниханову. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Указом Президента Российской Федерации за высокие личные показатели в служебной деятельности начальник Главного управления МЧС России по Республике Татарстан генерал-лейтенант внутренней службы Рафис Хабибуллин награжден орденом Почета», – рассказали в пресс-службе МЧС.

Церемония награждения состоялась сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства РТ. Высокую награду Рафису Хабибулину вручил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

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