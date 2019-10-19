Голод не тетка: ученые выяснили, что натощак люди чаще совершают невыгодный выбор

(Казань, 19 октября, «Татар-информ»). На голодный желудок люди становятся более нетерпеливыми в получении вознаграждения. Это касается не только еды, но также денег и музыки, сообщает издание N+1 со ссылкой на исследование британских ученых из университета Данди.

Работа включила эксперимент, который показал, что не поевшие в течение 10 часов участники чаще соглашаются на невыгодные для них условия: «после десяти часов голодовки предпочитали получать немного еды, денег или музыкальных треков сразу, чем большее количество всего того же, но позже».

Ответить, каким образом голод повлиял на изменение ценности стимулов, никак с едой не связанных, ученые затрудняются. Так, например, это случилось с музыкой: голодные люди не захотели послушать больше музыки через 40 дней, а предпочли включить меньшее число треков через 12 часов.

«Возможно, нейронные механизмы, которые ответственны за принятие таких решений, не очень хорошо учитывают разницу между разными типами вознаграждений, но это еще предстоит выяснить», — говорится в издании.

Однако ученые напоминают, важные решения, имеющие долгосрочные последствия, лучше принимать на сытый желудок.

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