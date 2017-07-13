В Татарстане введено в эксплуатацию более 75% жилья от плана

(Казань, 19 октября, «Татар-информ»). На 18 октября в РТ введено в эксплуатацию 1 млн 836,9 тыс. кв. м. жилья, или 75,7% от плана. Информацию об этом предоставил на сегодняшнем республиканском совещании в Доме Правительства министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи было проведено со всеми районами республики Президентом РТ Рустамом Миннихановым. Также в нем принимал участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

По информации Ирека Файзуллина, в рамках социальной ипотеки на 2019 год по программе ГЖФ при Президенте Татарстана в республике запланирован ввод в эксплуатацию 165 домов на 7 тыс. 838 квартир, общая площадь которых будет составлять 438,4 тыс. кв. м. В настоящее время из запланированного объема в органы статистики поступили отчеты по 90 домам на 3 тыс. 282 квартиры (186,3 тыс. кв. м).

«Из 75 объектов инвестиционной программы 2019 года в высокой степени готовности находятся 30 объектов, из них по 5 объектам строительство завершено», — говорится в сообщении.

Также в средней степени готовности в настоящее время находятся 29 объектов; в низкой — 16 объектов.

Кроме того, в текущем году запланировано обеспечение жильем 447 семей (на данную цель выделено 688 млн рублей). Это 309 детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье; 33 многодетные семьи, которые имеют 5 и более детей; 54 молодые семьи, а также 51 гражданин из числа вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев.

В области индивидуального жилищного строительства по РТ было введено 6 тыс. 862 дома (892 тыс. кв. м) из запланированных 7 тыс. 325 объектов.

Также на территории республики в 2019 году продолжается реализация проекта «Формирование комфортной городской среды». В рамках него ведутся работы на всех объектах — это 54 общественных пространства в 35 муниципальных районах. Объем средств программы составляет 3 млрд 273 млн руб., из которых 2 млрд руб. были выделены из бюджета РТ, а 1 млрд 273,2 млн руб. — из бюджета РФ.

Следующая программа, упомянутая министром строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана, — «Доступная среда». В рамках нее в республике запланирована адаптация 5 школ, 5 детских образовательных учреждений и 2 учреждений допобразования — всего 12 образовательных объектов. Общая сумма, предоставленная на эти цели, — 21 млн 494 тыс. руб. По состоянию на 19 октября на 10 из 12 объектов работы были завершены.

В завершение доклада Ирек Файзуллин кратко рассказал о ходе подготовки документации для программы строительства жилья на 2020 год.

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