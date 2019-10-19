В семье из Тукаевского района родился десятый ребенок

(Казань, 19 октября, «Татар-информ»). Своеобразный рекорд по количеству рождений в семье установили родители Марина и Андрей из поселка совхоза «Татарстан» Тукаевского района. В семье появился на свет десятый ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Управления ЗАГС по РТ.



Желанную «юбилейную» девочку в семье встречали шесть старших братьев – Эдгард, Эмиль, Артем, Тимерхан, Карим, Владимир и три сестры Виолетта, Милена и Эвелина.

Новорожденную девочку назвали Изабеллой, что означает «посвященная Богу».



Специалисты ЗАГСа Тукаевского района в торжественной обстановке вручили документы о рождении девочки и подарок семье.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что жители Казани назвали своих новорожденных Эсманур, Лукерья, Милиса и Саттар.

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