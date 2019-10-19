В Чистополе лоб в лоб столкнулись две легковушки, два человека в больнице

(Казань, 19 октября, «Татар-информ»). В Чистополе лоб в лоб столкнулись «Лада» 12-й модели и «Лада Калина», два человека в больнице. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили очевидцы аварии.

Авария произошла в пятницу, 18 октября, около девяти часов вечера на улице Карла Маркса. Дорогу не поделили две легковушки – «Лада» 12-й модели и «Лада Калина». От удара оба авто откинуло на обочину.

В результате ДТП различные травмы получили пассажир «двенашки» и девушка, которая находилась на пассажирском сиденье в «Калине». Пострадавших на каретах скорой помощи доставили в больницу.

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