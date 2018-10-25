Баскетболистки «Казаночки» выиграли второй подряд матч Суперлиги-1

(Казань, 19 октября, «Татар-информ»). Баскетболистки «Казаночки» выиграли накануне в Вологде у местной «Чевакаты». Счёт матча - 87:82 в пользу подопечных Петра Самойленко.

Экс-игрок БК УНИКС стал наставником женской команды из Казани летом этого года. Это первый сезон в его тренерской карьере.

Самыми результативными игроками матча стали игроки «Казаночки» Елизавета Зайцева и Яна Паневина, которые набрали по 17 очков.

После двух матчей у казанской команды 4 очка и второе место в чемпионате Суперлиги-1.

В понедельник и вторник, 21 и 22 октября, казанские баскетболистки сыграют матчи сдвоенного тура в Москве. Их соперницами станет БК МБА-2.

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