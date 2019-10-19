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Динара Прокопьева

19 октября 2019, 10:00

Экономика и финансыОбществоКультура

Турпоток в Елабугу планируют увеличить за счет берегоукрепления и пристани для речных судов

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Экономика и финансыОбществоКультура

Турпоток в Елабугу планируют увеличить за счет берегоукрепления и пристани для речных судов

И. о. главы Елабужского района хочет перенять опыт у коллег из соседнего Мамадыша, где в 2011 году реконструировали набережную Вятки.

(Казань, 19 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Укрепление береговой линии поможет Елабуге привлечь еще больше туристов, считает и. о. руководителя Елабужского района Рустем Нуриев. Об этом он рассказал в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину.

«На сегодня более 500 тысяч человек приезжают сюда. Практически сделали пристань, чтобы смогли пристать теплоходы. Одной из форм работы я вижу укрепление береговой линии, приведение в нормативное состояние», — сказал и. о. руководителя администрации.

За советом по берегоукреплению Нуриев обратился к главе соседнего Мамадышского района. Еще в 2011 там реконструировали набережную Вятки, а в 2017 году завершили капитальный ремонт дамбы. Это помогло защитить береговую линию протяженностью около четырех километров.

Полную версию интервью с Рустемом Нуриевым читайте на сайте sntat.ru. Видеоверсию можно увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионную версию беседы в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан 24» в субботу, в 18.30, и в воскресенье, в 13.30.

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