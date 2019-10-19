Участки многодетных семей в Колосовке подключат к газу и воде в плановом порядке

(Казань, 19 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Земельные участки, выделенные многодетным семьям в деревне Колосовка Елабужского района, подключат к газу и воде в плановом порядке. Об этом сказал и. о. руководителя исполкома Елабужского района Рустем Нуриев в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину.

«Мы занимаемся проектированием и по воде, и по газоснабженинию. Электроэнергия там есть. Будем заниматься в плановом порядке, за месяц это нереально сделать. Планируем на следующий год включить в программу», — сказал и. о. главы районной администрации.

Конфликтные ситуации, к которым относится проблема землевладельцев в Колосовке, «случаются в любом районе», отметил Нуриев. По таким вопросам надо работать в связке с населением и давать людям возможность проявить себя, сказал он.

Полную версию интервью с Рустемом Нуриевым читайте на сайте sntat.ru. Видеоверсию можно увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионную версию беседы в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан 24» в субботу, в 18.30, и в воскресенье, в 13.30.

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