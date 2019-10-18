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Динара Прокопьева

19 октября 2019, 09:00

Наука и образование

Нуриев: Хотелось бы открыть полилингвальную школу в Елабуге на августовском педсовете 2020 года

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Наука и образование

Нуриев: Хотелось бы открыть полилингвальную школу в Елабуге на августовском педсовете 2020 года

Фото: Султан Исхаков

Идею провести традиционный августовский педсовет на родине Шишкина одобрил Президент РТ Рустам Минниханов.

(Казань, 19 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Полилингвальная школа в Елабуге может быть презентована на августовском педсовете в следующем году. Об этом рассказал и. о. руководителя исполкома Елабужского района Рустем Нуриев в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину.

«Мы планируем стройку завершить в июле и показать новый объект уже на августовском совещании», — сказал Нуриев. По его мнению, строительство полилингвальных комплексов в Татарстане — это «очень нужная программа».

Хорошее образование является одним из главных преимуществ Елабужского района. В связи с этим и. о. главы администрации обратился к властям Татарстана с идеей провести августовский педсовет 2020 года в Елабуге.

«Я во многих учебных заведениях побывал и попросил Кабмин и Рустама Нургалиевича, чтобы августовское совещание следующего года прошло у нас в Елабуге. Решение принято, мы уже сформировали рабочую группу и начали подготовку», — поделился Нуриев.

В Татарстане к 2022 году откроют шесть полилингвальных образовательных комплексов, где обучение будет идти на русском, татарском и английском языках. Сеть новых образовательных учреждений должна охватить Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Нижнекамск и Елабугу. Проект курирует первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

Полную версию интервью с Рустемом Нуриевым читайте на сайте sntat.ru. Видеоверсию можно увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионную версию беседы в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан 24» в субботу, в 18.30, и в воскресенье, в 13.30.

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