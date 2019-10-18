В Высокогорском районе выявили трех чемпионов-рекордсменов по скашиванию зерновых культур

(Казань, 19 октября, «Татар-информ»). В Высокогорском районе День работника сельского хозяйства отметили чествованием передовиков уборочной кампании. Торжество состоялось в Шапшинском доме культуры, пишут «Высокогорские вести».



На торжестве присуждалась важная награда. Титула чемпиона удостаиваются рекордсмены по скашиванию зерновых и зернобобовых культур. На этот раз победителями стали сразу три человека. Все они – ветераны своего дела. Так, один из чемпионов – Фарит Абдуллин провел 35-й сезон работ на комбайне.





«Конечно, сегодня я очень горжусь собой, званием чемпиона. Ведь у нас так много сильных, достойных комбайнеров. Среди таких замечательных работников стать первым – это трудно, все очень достойны», – заметил комбайнер КФХ «Хамдеев» Фарит Абдуллин.



Выделили не только конкретных работников, но и лучшие хозяйства района. Ими стали «Битаман», «Татарстан» и «Серп и молот». Передача знамени руководителям хозяйств стало ключевой точкой праздника.

Людей на празднике собралось немало – комбайнеры, механизаторы, водители, агрономы, руководители хозяйств и др.



На сцене свой творческий подарок представили артисты Госансамбля песни и танца РТ. Поздравить аграриев приехал глава Высокогорского района Рустам Калимуллин.



«От всей души желаю вам здоровья, счастья, успехов, и чтобы мы с вами еще много-много лет также продолжили плодотворно работать, также убирали выращенный урожай и радовались своим успехам. С праздником всех!» – сказал Рустам Калимуллин.

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