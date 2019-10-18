Механизатор из Высокогорского района получил медаль «За доблестный труд»

(Казань, 19 октября, «Татар-информ»). Владимир Потапов более 30 лет работает механизатором, трудится на хозяйстве «Красная заря» Высокогорского района. За свой труд сельчанин удостоился немалых наград, пишут «Высокогорские вести».



В 2011 году Владимир Потапов получил звание «Заслуженный работник сельского хозяйства». Нынче на праздновании Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности из рук Президента РТ Рустама Минниханова он удостоился медали «За доблестный труд». О своих наградах Потапов говорит скромно, с некоторым смущением. А главные его цели в работе – не только дипломы и награды. На полях сельхозпредприятия Владимир Потапов трудится с детства. Еще будучи маленьким мальчиком помогал соседям, а повзрослев, сам сел за руль.





«У нас, живущих в сельской местности, любовь к земле впитывается, можно сказать, с молоком матери. Без земли крестьянин не может существовать», – считает Владимир Потапов.



Его рабочий день начинается в пять утра, а заканчивается поздно вечером. Работы много и зимой, и летом. Владимир признается, что иногда бывает трудно. Но на вопрос, было ли желание заняться чем-то другим, отрицательно качает головой. Говорит, что очень любит землю и свою малую Родину.



«Самое важное для меня – это работать. Ставлю цель и точно иду к ней. Главное, чтобы урожай был хороший, погода стояла благоприятная», – подчеркнул Владимир Потапов.

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