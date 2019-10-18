На Параде чак-чака в Высокогорском районе представили угощение весом 7 кг

(Казань, 19 октября, «Татар-информ»). Парад чак-чака стал завершением декады пожилых людей в Высокогорском районе. Мероприятие под вкусным названием прошло в центральном Доме культуры Высокогорского района, пишут «Высокогорские вести».



В фойе работала выставка разных видов чак-чака, украшенного цветами из теста и мастики, шоколадом и цветным драже. С любимым лакомством гости фотографировались, разглядывали детали, старались узнать рецепт у тех, кто приготовил угощения. Вес одного экспоната составил более 7 кг. Как выяснилось, на изготовление выпечки ушло около двух дней.



Жительница деревни Ямашурма Лилия Гайнутдинова дала несколько советов по приготовлению самого вкусного чак-чака. «Для того, чтобы приготовить самый вкусный чак-чак, у каждого мастера есть свои секреты. Тут нужен опыт. Чак-чак не требует множества ингредиентов, главное – приготовить правильный сироп из меда и сахара. Для теста нужны всего лишь яйца, мука, немного соли и сахарного песка», – поделилась сельчанка.



Оценить старания мастериц в центральный Дом культуры пришли глава Высокогорского района Рустам Калимуллин и председатель Республиканской общественной организации татарских женщин «Ак калфак» Кадрия Идрисова.



Посетив выставку чак-чака, гости переместились в актовый зал, где состоялся показ постановки «Кызыл олау», посвященной традициям завершения уборки урожая в татарских деревнях.



Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин, отметив важность сохранения традиций татарского народа, поблагодарил собравшихся за их искусство и наградил участниц выставки почетными грамотами.

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