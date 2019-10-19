В Казани покажут отреставрированный фильм «Романс о влюбленных» с тифлокомментариями и субтитрами

(Казань, 19 октября, «Татар-информ»). 24 октября в Культурно-досуговом комплексе им. В.И. Ленина состоится показ отреставрированного фильма «Романс о влюбленных». Об этом сообщает Дирекция «Время кино».



Киноленту смогут посмотреть зрители с проблемами слуха и зрения – специально для этой категории граждан будут организованы тифлокомментарии и субтитры. Показ состоится при участии Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих.



Специальным гостем мероприятия станет киновед, программный директор Международного молодежного кинофестиваля в Казани Адиля Хайбуллина.



В 2019 году исполняется 45 лет со дня премьеры фильма Андрея Кончаловского на фестивале в Карловых Варах в 1974 году, где картина получила высшую награду – «Хрустальный глобус».



В картине, рассказывающей историю любви, снялись такие известные артисты, как Евгений Киндинов, Елена Коренева, Ирина Купченко, Иннокентий Смоктуновский, Владимир Конкин, Александр Збруев и многие другие. Музыку к фильму написал композитор Александр Градский, а тексты песен – Николай Глазков, Наталья Кончаловская и Булат Окуджава.

Начало показа запланировано на семь вечера. Вход свободный.

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