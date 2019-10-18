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Татар-информ

19 октября 2019, 04:08

Общество

Учитель английского из Верхнеуслонского района стал одним из лучших общественных воспитателей

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Общество

Учитель английского из Верхнеуслонского района стал одним из лучших общественных воспитателей

Награждение прошло в Казани.

(Казань, 19 октября, «Татар-информ»). Учитель английского языка Коргузинской школы и тренер ДЮСШ по гиревому спорту Игорь Осянин стал победителем ежегодного республиканского конкурса «Лучший общественный воспитатель несовершеннолетних». Об этом пишет газета «Волжская новь».

Игорь Александрович стал лучшим в номинации «Путевка в жизнь». Награждение состоялось в Казани.

Вместе с педагогом в торжественном мероприятии приняли участие члены районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав во главе с председателем Гулией Камалетдиновой и ответственным секретарем Юлией Горбачевой.

Жители Верхнеуслонского района выразили радость по поводу того, что заслуги их земляка оценены по достоинству.

Организаторы конкурса – Республиканская комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Кабмине РТ при поддержке МВД РТ, Минобразования и науки РТ, Министерство по делам молодежи РТ, Минтруда, занятости и социальной защиты РТ.

 

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