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Татар-информ

19 октября 2019, 05:32

Здоровье и среда

В Нижнекамске возобновила свою работу «Школа здоровья» для людей с кожными заболеваниями

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Здоровье и среда

В Нижнекамске возобновила свою работу «Школа здоровья» для людей с кожными заболеваниями

Фото: ntr-24.ru

Специалисты расскажут слушателям всё о последствиях самолечения, уходе за кожей и диете.

(Казань, 19 октября, «Татар-информ»). На базе кожно-венерологического диспансера в Нижнекамске начался новый учебный год в «Школе здоровья» для людей с различными кожными болезнями. Об этом сообщает «НТР 24».

Посетители смогут от квалифицированных специалистов узнать все о последствиях самолечения, уходе за кожей, диете и новых методах лечения. Ученики необычной школы убеждены, что лекции, которые им читают ведущие специалисты кожно-венерологического диспансера, нужные и полезные. Одним из слушателей является Сергей Ключников – мужчина уже восемь лет борется с псориазом.

«Без этой поликлиники, без занятий, которые для нас проводят в "Школе здоровья", мне кажется, я бы уже давно ушел из жизни», – признался Сергей Михайлович.

В этом году данный диагноз поставили 200 нижнекамцам. Лекарств, способных окончательное излечить коварное заболевание, не существует. Но учеными доказана связь псориаза с психосоматикой. Поэтому пациентов «Школы здоровья», в том числе учат избегать стрессов и факторов, которые их провоцируют.

Расписание лекций можно узнать по телефону: 8 (8555) 39-19-26.

 

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