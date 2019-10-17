В Нижнекамске возобновила свою работу «Школа здоровья» для людей с кожными заболеваниями

(Казань, 19 октября, «Татар-информ»). На базе кожно-венерологического диспансера в Нижнекамске начался новый учебный год в «Школе здоровья» для людей с различными кожными болезнями. Об этом сообщает «НТР 24».



Посетители смогут от квалифицированных специалистов узнать все о последствиях самолечения, уходе за кожей, диете и новых методах лечения. Ученики необычной школы убеждены, что лекции, которые им читают ведущие специалисты кожно-венерологического диспансера, нужные и полезные. Одним из слушателей является Сергей Ключников – мужчина уже восемь лет борется с псориазом.



«Без этой поликлиники, без занятий, которые для нас проводят в "Школе здоровья", мне кажется, я бы уже давно ушел из жизни», – признался Сергей Михайлович.



В этом году данный диагноз поставили 200 нижнекамцам. Лекарств, способных окончательное излечить коварное заболевание, не существует. Но учеными доказана связь псориаза с психосоматикой. Поэтому пациентов «Школы здоровья», в том числе учат избегать стрессов и факторов, которые их провоцируют.



Расписание лекций можно узнать по телефону: 8 (8555) 39-19-26.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.