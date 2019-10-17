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Татар-информ

19 октября 2019, 03:14

Здоровье и среда

В природном заказнике «Чатыр-Тау» Азнакаевского района высадили 10 тысяч саженцев

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Здоровье и среда

В природном заказнике «Чатыр-Тау» Азнакаевского района высадили 10 тысяч саженцев

Фото: ojm.tatarstan.ru

Специалисты высадили дуб черешчатый, липу мелколистную, клен остролистный, лиственницу сибирскую, сосну обыкновенную.

(Казань, 19 октября, «Татар-информ»). Сотрудники природного заказника «Чатыр-Тау» присоединились к природоохранной акции «День посадки леса». На территории заказника было высажено 10 тысяч саженцев. Об этом сообщает Госкомитет по биоресурсам.

В качестве посадочного материала были использованы дуб черешчатый, липа мелколистная, клен остролистный, лиственница сибирская, сосна обыкновенная.

Посадка была произведена на площади три гектара. Насаждения смогут помочь защитить почву заказника от размыва водой и ветровой эрозии.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вишневый сад появился на территории спортивного комплекса «Лыжная база» в Бугульме.

 

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