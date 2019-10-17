Одаренных мамадышских школьников наградили путевками в Санкт-Петербург

(Казань, 19 октября, «Татар-информ»). Двадцать одиннадцатиклассников мамадышской школы № 1 – победители республиканских и всероссийских конференций, конкурсов и фестивалей – совершили увлекательное путешествие в Санкт-Петербург в рамках программы «Моя Россия: Град Петров». Об этом пишет газета «Нократ».



Путешествие началось с обзорной экскурсии по городу, во время которой участники проекта увидели архитектурные ансамбли Университетской набережной, стрелки Васильевского острова, Марсова поля, Дворцовой и Сенатской площадей, Невский проспект. Впечатление на школьников произвели величественный Исаакиевский собор, Мариинский дворец, Мариинский театр, Петропавловская крепость.



Самый большой интерес у ребят вызвало посещение Эрмитажа, который является одним из самых крупных и значительных художественных и культурно-исторических музеев России и мира. Культурный объект входит в топ-20 самых посещаемых музеев Земли.



В Мариинском театре дети посмотрели представление «Мариинский театр – душа Петербурга», которое в понятной форме представило достижения труппы театра в области оперы и балета.



В культурно-просветительскую программу проекта вошли также посещение Государственного музея-заповедника «Павловск», Музея истории религии, экспозиции которого представляют историю возникновения и развития религии; музея-макета «Петровская Акватория», выполненного в масштабе 1:87 на площади более 500 квадратных метров.



Ребята отдали дань памяти погибшим за освобождение Ленинграда, посетив Монумент героическим защитникам Ленинграда на проспекте Победы.

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