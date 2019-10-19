В Пестрецах завершился зональный тур конкурса «Лучший сельский клуб и сельский Дом культуры»

(Казань, 19 октября, «Татар-информ»). В Пестрецах состоялся IV зональный тур республиканского конкурса «Лучший сельский клуб и сельский Дом культуры». Участие в нем приняли сельские клубы и дома культуры пяти районов республики – представители Высокогорского, Зеленодольского, Лаишевского, Рыбно-Слободского и Пестречинского районов. Об этом пишет газета «Вперед».

Конкурс «Лучший сельский клуб и сельский Дом культуры» проводится среди сельских домов культуры, расположенных в поселениях, где количество жителей составляет менее 200 и более 500 человек.

Председатель жюри, заведующая аналитико-информационным отделом республиканского центра развития традиционной культуры Маргарита Дедюлева рассказала, что это первый в подобном формате республиканский конкурс и проводиться он теперь будет ежегодно.



«В республике активно работает программа по строительству и ремонту сельских клубов, домов культуры, но ходит ли туда население, работают ли эти очаги культуры? Как показывает этот конкурс – да, ходят, да, нужны!» – отметила Маргарита Дедюлева.

Пестречинский район представили победители районного тура этого конкурса – клубные работники и участники клубных формирований сел Салкын-Чишма, Кобяково, Отар-Дубровка и Кощаково. На суд жюри они показали свои презентации, познакомили коллег из других районов и зрителей со своей работой, продемонстрировав лучшие творческие номера.



Директор Кощаковского сельского ДК Людмила Александрова, которая приехала на конкурс с хореографическим коллективом «Гретта», отметила, что настрой у артистов боевой. По словам заведующей, необходимо постоянно поднимать творческую планку, привлекать в дома культуры подрастающее поколение.

Призеры республиканского конкурса определятся позже – после завершения восьми зональных туров. Они получат денежные сертификаты на покупку оборудования, музыкальных инструментов, мебели, культурно-спортивного инвентаря, а также на пошив национальных костюмов и одежды. Абсолютный победитель получит 500 тыс. рублей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.