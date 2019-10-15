В Нижнекамске незрячие студенты попросили обустроить разработанный ими маршрут

(Казань, 19 октября, «Татар-информ»). В Нижнекамске студенты медколледжа, имеющие проблемы со зрением, разработали маршрут от общежития, где они живут, до своего образовательного учреждения. Об этом сообщает «НТР 24».



Большинству незрячих молодых людей по пути в колледж и обратно приходится преодолевать ряд препятствий. Однако будущие специалисты по массажу не стали жаловаться, предложив собственное решение – оптимальный маршрут, позволяющим им без особых проблем передвигаться по нескольким улицам города.



Студенты еще в 2018 году обратились в местный исполком с просьбой оборудовать предложенный ими маршрут для незрячих специальными бордюрами, тактильной плиткой и звуковым оповещением. Но тогда ответа не последовало. В сентябре текущего года студенты медколледжа напомнили о себе еще раз.



Выяснилось, что проект молодых людей до сих пор не реализован потому, что по нему нет окончательного решения: для адаптации маршрута по ГОСТам «Безопасная среда» требуются немалые средства. Сейчас руководство рассматривает более бюджетные варианты реализации задумки.

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