Во всем мире в четвертый раз напишут «Татарча диктант»

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). Завтра, 19 октября, во всем мире в четвертый раз пройдет образовательная акция по проверке грамотности на татарском языке «Татарча диктант», сообщают организаторы.

Попробовать свои силы в диктанте бесплатно сможет любой желающий. Его могут написать как те, кто знает татарский на начальном уровне, так и те, кто свободно владеет языком.

Диктант напишут в 47 регионах России, во всех районах Татарстана и других странах: Турции, Азербайджане, Великобритании, Канаде, Болгарии, Германии, Казахстане и ОАЭ.

Основной площадкой проведения акции в Казани станет Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ. Остальные адреса можно узнать на официальном сайте диктанта.

Текст прочтут заслуженные деятели искусств и культуры, а также другие известные люди. Диктант будут проверять филологи, профессоры, доктора филологических наук.

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