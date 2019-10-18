Замминистра культуры РФ о 50-летии КазГИК: «Большая честь разделить с вами радость юбилея»

(Казань, 18 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани в театре оперы и балета им. М. Джалиля на праздничном концерте, посвященном 50-летию КазГИК, заместитель министра культуры РФ Николай Овсиенко наградил государственными наградами четырех работников вуза столицы Татарстана.

«Глубокоуважаемый Рустам Нургалиевич Минниханов, дорогие друзья, для меня большая честь разделить с вами радость этого замечательного праздника, удивительного юбилея», — сказал Овсиенко.

Он вручил благодарность Министерства науки и образования РФ и. о. ректора КазГИК Розе Ахмадиевой и профессору кафедры туризма Резеде Гарифуллиной и благодарность министра культуры РФ профессору кафедры библиотековедения, библиографоведения и документоведения Айслу Абдулхаковой и профессору кафедры социально-культурной деятельности и педагогики Дильбар Шамсутдиновой.

Также замминистра культуры России зачитал поздравление от лица министра культуры РФ Владимира Мединского.

«Полвека назад в столице Татарстана был открыт филиал одного из старейших российских вузов — Ленинградского института культуры. Переняв от альма-матер классические традиции высшей школы, ваш институт прошел достойный путь, внеся достойный вклад в копилку российской и национальной татарской культуры. За минувшее десятилетие из его стен вышли тысячи востребованных специалистов, среди которых немало людей, чьими именами гордится наша страна», — сообщил спикер.

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