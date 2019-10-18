Рустам Минниханов о КазГИК: Уже полвека институт выполняет миссию по формированию творческой элиты

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов посетил праздничный концерт, посвященный 50-летию Казанского государственного института культуры.

«Символично, что свое 50-летие КазГИК встречает представительным форумом, отражающим торжество творчества и духовной красоты. Уже полвека вуз достойно выполняет свою миссию по формированию творческой и интеллектуальной элиты, способствующей сохранению культурного наследия нашего многонационального народа», — сказал Президент РТ Рустам Минниханов. Он также вручил государственные награды отличившимся сотрудникам вуза.

В праздничном концерте принимают участие государственные ансамбли Татарстана, Марий Эл, Мордовии, Чувашии, Удмуртии и Башкирии.

Концерт проходит в рамках международного саммита по культуре и образованию «КазГИК-50», в котором принимали участие деятели науки, культуры и искусств из России, Финляндии, Азербайджана, Турции, Эстонии, Узбекистана, Венгрии, Франции, Перу и Казахстана.

Участники и гости саммита могли посетить практические площадки, кинопоказы и мастер-классы, познакомиться с культурой и традициями народов Поволжья. Саммит посвящен 50-летию со дня основания Казанского государственного института культуры.

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