Агрофирма из Высокогорского района выплатила более 6 млн рублей долгов по зарплате

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). Работающее в Высокогорском районе Татарстана сельхозпредприятие – ЗАО «Бирюли» частично погасило задолженность по заработной плате перед своими сотрудниками, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

В общей сложности организация перечислила 322 работникам 6 млн 145,4 тыс. рублей. В 2018 году агрофирма после вмешательства прокуратуры Татарстана выплатила 9,2 млн рублей долгов по зарплате, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Кроме того, другое высокогорское предприятие – АО «Нефтегазстрой», строящее коммуникации для водоснабжения и водоотведения, а также для газоснабжения, полностью погасило задолженность по зарплате. Оно перечислило четырем сотрудникам 372 тыс. рублей.

Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана во взаимодействии с другими органами «продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда», подчеркнули в ведомстве.

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