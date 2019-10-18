WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

18 октября 2019, 22:50

ОбществоКультура

Кино из США, Франции и Канады представят на фестивале Kinematic Shorts в Казани

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ОбществоКультура

Кино из США, Франции и Канады представят на фестивале Kinematic Shorts в Казани

Программа включает шесть игровых короткометражек, участвующих в открытом конкурсе международного кинофорума.

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). В казанском Центре современной культуры «Смена» завтра, 19 октября, покажут шесть лучших фильмов IV международного фестиваля короткометражного кино Kinematic Shorts-2019.

Вниманию публики будут представлены короткометражки, принимающие участие в открытом конкурсе фестиваля. В частности, это комедия «Посудомойщик» Ника Хартанто и Сэма Родэна (США) о появившемся у мигранта из Мексики шансе проявить себя, драмы «Поле» Сандхьи Сури (Франция) о двойной жизни индийской женщины и «Окно напротив» Маршалла Карри (США) о том, как молодые соседи могут перевернуть жизнь матери троих детей.

Кроме того, в столице Татарстана покажут драму «Дедушка» Аарона Риса (Канада) о жизни молодой польки, перебравшейся в Канаду вместе с дедушкой и замкнутой на общении с ним, комедию «Футбольный клуб Нефты» Ива Пьята (Франция) о двух братьях, нашедших на юге Туниса посреди пустыне осла, слушающего музыку в наушниках, и романтическую комедию «Шторм» Уилла Киндрика (США) о путешествии героя за своей возлюбленной через время и пространство из-за плохо работающего приложения для знакомств.

После просмотра у зрителей «будет возможность отдать свой голос наиболее понравившимся работам, который будет учтен при выборе победителей этого года». Голосование организовано на сайте события.

Показ кинофильмов начнется в 18 часов, отметили в «Смене». 

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